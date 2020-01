Esclusiva: Pordenone, è arrivato Chrzanowski (per luglio). E domani si chiude lo scambio Bocalon-Monachello

Il Pordenone è molto attivo sul mercato. Nelle ultimissime ore è arrivato in città Adam Chrzanowski, difensore polacco classe ‘99 del Lechia Gdansk, un investimento per luglio. E domani si chiude lo scambio con il Venezia, che aspetta Gaetano Monachello, mentre al Pordenone andrà Riccardo Bocalon. Accordo in arrivo, i diretti interessati hanno accettato, domani la chiusura dell’affare.