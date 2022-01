Esclusiva: Pordenone, c’è Dalle Mura per la difesa

Christian Dalle Mura, difensore centrale classe 2002 di proprietà della Fiorentina, lascerà la Cremonese dove non ha avuto la possibilità di mettersi in evidenza e di confermare quanto aveva dimostrato con la maglia della Reggina. C’è una trattativa in stato avanzato e ormai a pochi passi dalla definizione con il Pordenone, una destinazione che il diretto interessato ha intenzione di accettare.

FOTO: Twitter Fiorentina