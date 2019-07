Esclusiva: Pordenone, a sorpresa per l’attacco c’è Forte. In dirittura Berra

Un nome a sorpresa per l’attacco del Pordenone. Trattativa avanzata per il ritorno in Italia di Francesco Forte sul punto di lasciare il Waasland Beveren. Possibile che arrivino due attaccanti, restano in lizza Monachello e Scappini. In dirittura l’arrivo del terzino Berra dalla Pro Vercelli.