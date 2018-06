Esclusiva: Politano vede l’Inter. Accordo totale con il Sassuolo, in arrivo l’ultimo sì di Odgaard

Entro venerdì. Era la scadenza che si era imposta l’Inter per arrivare a Matteo Politano. E i colloqui con il Sassuolo stanno portando ormai alla definizione: operazione in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto (20 milioni) più bonus. Nell’operazione entra soltanto Jens Odgaard l’attaccante danese classe 1999 che il Sassuolo acquisterebbe per 5-6 milioni con probabile diritto di recompra a favore dell’Inter. Manca soltanto l’ultimo sì di Odgaard che prevedibilmente arriverà nel giro di poche ore. Gavioli non entra nell’operazione, l’Inter non vuole privarsene e intende prolungargli il contratto. Più o meno la stessa scelta che aveva fatto con Emmers.

Foto: Sassuolo Twitter