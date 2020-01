Esclusiva: Politano-Napoli, summit in serata. La Roma c’è ancora. Younes e Tonelli verso la Samp

L’incontro tra Cristiano Giuntoli e l’agente di Matteo Politano si svolgerà in serata a Milano. Il Napoli ha intenzione di valutare la fattibilità dell’operazione, potendo poi raggiungere un rapido accordo con l’Inter, ma vuole trovare l’intesa con l’esterno. Politano pensa ancora alla Roma, si tratta di capire (e presto lo sapremo) quale sarà la posizione del club giallorosso che ha messo l’esterno in cima alla lista. In serata le cose saranno più chiare. Intanto la Samp resta in pole sia per il difensore Lorenzo Tonelli, che per l’esterno Amin Younes.

Foto: Twitter Politano