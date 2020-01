Esclusiva: Pochettino, sì al Manchester United ma alle sue condizioni. Allegri…

Mauricio Pochettino ha un discorso molto avviato con il Manchester United per la prossima stagione. Era stato accostato al Barcellona ma senza grandi riscontri, lui ripartirebbe dalla Premier con grande entusiasmo. E ha già dato un assenso di massima, ci sono stati anche incontri blindati e i discorsi vanno avanti. Pochettino ha chiesto di avere carta bianca sul mercato, senza le interferenze che hanno condizionato le ultime sessione. Il lavoro di Solskjaer non ha dato grandi frutti, a parte l’inizio della sua avventura. E Pochettino resta un nome molto autorevole, c’è tempo. I Red Devils hanno pensato anche alla candidatura di Max Allegri, un profilo che piace molto e che aveva dato disponibilità. Ma oggi sono più avanti i discorsi con Pochettino, aspettando la definitiva quadratura anche extra ingaggio (quello non sarebbe un problema).

Foto: Mundo Deportivo