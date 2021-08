Esclusiva: Pjanic, in agenda contatti Juve-Barcellona. Le ultime su Icardi

Massimiliano Allegri ha chiesto un altro centrocampista, vorrebbe Miralem Pjanic. Tutti gli altri nomi fatti in questi giorni sono in secondo piano, al netto di smentite nette di alcuni addetti e di interpretazioni diverse. Previsti contatti tra Juve e Barcellona: Pjanic ha altre proposte, deve in qualche modo andar via, ma vuole prima capire i margini per tornare alla Juve. Il Barcellona parteciperebbe al 50% del pagamento dell’ingaggio (circa 8 milioni) e lo stesso Pjanic farebbe egualmente un sacrificio. Vedremo. Quanto a Icardi, ripetiamo: la priorità era prendere Kean con la speranza di andare su un altro attaccante individuato in Icardi. Non c’è molto tempo e dipenderà dalla vicenda Mbappé-Real, intanto il PSG lo ha schierato titolare e il fuoriclasse francese ha segnato la doppietta che è valsa i tre punti. Ma fino a quando Mbappé sara un calciatore di Pochettino, diventa inutile fare altre previsioni.

Foto: Twitter Juventus