Esclusiva: Pjanic, c’è anche il Chelsea. E Jorginho resta in cima alla lista Juve

Occhio alle manovre sull’asse Londra-Torino. E occhio anche alla posizione di Miralem Pjanic, non più intoccabile in casa Juve, e che può entrare nella potenziale lista della spesa del Chelsea. Un profilo che piace molto, moltissimo, ai Blues, non soltanto al Paris Saint-Germain, una situazione da seguire con attenzione e più avanti e che già ora offre indizi interessanti. La Juve, confermiamo, ha messo Jorginho in cima alla lista della spesa per il nuovo centrocampo, intende regalare a Maurizio Sarri lo specialista che più di altri conosce i meccanismi del suo gioco. E’ vero, Jorginho ha un contratto lungo (scadenza 2023), è altrettanto vero che il suo agente – che recentemente ha parlato anche di rinnovo – ritiene affrettata l’ipotesi di un suo addio al Chelsea ma non potrebbe fare diversamente almeno in questo giorni. E’ lo stesso agente che aveva smentito il trasferimento di Jorginho al Chelsea, in effetti era stato a un passo dal Manchester City nell’estate 2018, sappiamo bene com’è andata a finire. Pjanic è gestito da Ramadani che ha eccellenti rapporti da sempre con il club londinese, non ci sorprenderemmo se Miralem fosse una pedina di scambio (magari più di Bernardeschi) per sbloccare l’operazione Jorginho-Juve. Per ora è una traccia ma importante.

Foto: Twitter ufficiale Juve