Esclusiva: Pjaca, sì convinto alla Fiorentina. E la Juve apre. Per Allegri…

Il sì di Marko Pjaca alla Fiorentina è convinto, deciso, definitivo. Ha voglia di giocare, possibilmente in serie A, possibilmente 30 partite almeno senza sentirsi in discussione, senza partire dalla panchina. Alla Viola avrà tutto questo. L’esperienza con lo Schalke, dopo il grave infortunio, gli è rimasta sulla pelle. Indigesta. E in tutto questo cosa pensa la Juve? La Juve apre, la formula sarà da definire, prestito (magari oneroso) con diritto di riscatto e controriscatto perché il club bianconero apprezza moltissimo il croato, sono dettagli che scopriremo presto. La Juve, ripristinati i rapporti con la Fiorentina, ha interesse che Pjaca giochi con continuità. Allegri lo stima parecchio, ma non gli può garantire nulla, oltretutto la concorrenza è enorme. E alla stessa Juve conviene che Marko sia protagonista, a qualche centinaia di chilometri di distanza, per dimostrare tutto il suo indiscutibile valore. Presto entreremo nel vivo, Mondiali o non Mondiali.

Foto: sito ufficiale Juventus