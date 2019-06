Esclusiva: Pistoiese, che sorpresa! Pronto il ritorno di Andrea Agostinelli

Anche le panchine di serie C sono in fibrillazione, con grandi sorprese in arrivo. A Pistoia stanno preparando il ritorno di Andrea Agostinelli, gli accordi ci sono e occorreranno pochi giorni per le formalità burocratiche. Agostinelli, reduce da alcune proficue esperienze all’estero, ha allenato a Pistoia oltre vent’anni fa. E ha detto sì alla proposta fattagli nelle ultime ore, questione di tempo.

Foto: facebook ufficiale Pistoiese