Esclusiva: Pisa su Scheidler se salta Moreo. C’è anche il Bari

Il Pisa sta cercando di prendere un altro attaccante e prova a forzare per Moreo, ma fino a questo momento il Brescia ha fatto resistenza. Il Pisa insisterà, nel frattempo segue un altro profilo per il reparto offensivo: si tratta di Aurelien Scheidler, gigante del Digione classe 1998, seguito e apprezzato dal club toscano. Possibile un’offerta del Pisa se saltasse la trattativa per Moreo, su Scheidler c’è anche il Bari.

Foto: Instagram Scheidler