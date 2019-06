Esclusiva: Pippo Inzaghi entra nel casting Frosinone. E Nesta…

Pippo Inzaghi è entrato nelle ultime ore nel casting per la panchina del Frosinone. Un profilo che piace e che potrebbe fare la differenza. Tutto questo dopo il naufragio della trattativa per Fabio Caserta che era il nome indicato fino a pochi giorni fa. Con Inzaghi resiste Alessandro Nesta che ha già detto sì, ora l’ultima decisione di Stirpe. Più defilato Grosso. Contattati nei giorni scorsi anche Nicola (che non intende per ora scendere in B) e Iachini (che ha preso tempo). Ecco perché una prima selezione è già stata fatta con Inzaghi da poco nella ristrettissima lista dei candidati.

