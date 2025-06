Esclusiva: Pioli vuole la Fiorentina. Cosa può cambiare ora. E Farioli…

10/06/2025 | 10:10:17

Gabriele Gravina ha incassato il no di Ranieri che era la prima scelta. Su questo siamo d’accordo, malgrado qualche fonte avesse messo davanti Pioli. Quest’ultimo ha un accordo di massima con la Fiorentina, sta facendo tutto per liberarsi dall’Al Nassr. La domanda è: cosa accadrebbe se lo chiamasse la FIGC? Meglio ancora: cosa accadrebbe se lo chiamassero da seconda scelta dopo aver incassato il no di Ranieri? Questo è il doppio quesito, seguiamo quindi gli sviluppi e poi vedremo quale sarà la risposta dell’ex tecnico del Milan. Non alla Fiorentina, ma alla FIGC. Nel frattempo il club viola ha mantenuto i contatti anche con Francesco Farioli, soltanto per cautelarsi.

