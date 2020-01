Esclusiva: Pinto, la Reggina aspetta il via libera entro lunedì. Resiste Liotti. In ribasso Guidetti

La Reggina aspetta entro lunedì il via libera per Giovanni Pinto: è lui la prima scelta per la fascia sinistra, si attende il placet del Catania. Resiste Liotti del Pisa, ma il club amaranto confida di chiudere Pinto. In uscita Rubin, ci sono stati sondaggi di Cavese e Modena. In ribasso per il centrocampo le quotazioni di Guidetti, la Reggina non intende allargare i cordoni della borsa per una mezzala (o regista) che apprezza ma che non è più un ragazzino.