Esclusiva: Pinamonti, trattativa a oltranza Genoa-Cagliari. I dettagli

Il Cagliari insiste per Andrea Pinamonti: la trattativa con il Genoa va avanti a oltranza, dopo l’irruzione a sorpresa di due sere fa. Il club sardo vuole trovare una soluzione sia con il Grifone (che ha l’obbligo di riscatto da 18 milioni per l’attaccante classe ’99) che con l’Inter (i nerazzurri hanno la possibilità, sulla parola, la prossima estate di riacquistarlo). Cagliari e Genoa adesso sono al lavoro sulla formula dell’operazione, mentre l’Inter – per il momento – resta spettatrice interessata.

