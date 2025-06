Esclusiva: Pinamonti, sondaggio Bologna. Piace a Italiano

16/06/2025 | 23:55:42

Andrea Pinamonti è tornato al Sassuolo dopo l’esperienza con il Genoa. Difficilmente resterà in Emilia, l’attaccante valuterà le proposte che arriveranno nei prossimi giorni. In Serie A ha diversi estimatori, per esempio piace a Italiano per il nuovo Bologna. Ma bisogna vedere se le sue idee coincideranno con quelle del direttore sportivo Sartori. Da valutare il futuro di Dallinga che prima stagione con i rossoblù non ha certamente convinto. Ci spieghiamo: se arrivassero proposte non verrebbero scartate, ma l’infortunio dell’attaccante complica qualsiasi tipo di valutazione.

Foto: Instagram Pinamonti