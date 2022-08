Esclusiva: Pinamonti-Sassuolo, altri contatti stamattina. Gli scenari

Il Sassuolo sta parlando con il Napoli per chiudere l’operazione Raspadori. Ma intanto stamattina c’é stato un nuovo contatto tra l’amministratore delegato Carnevali e l’Inter. La priorità per sostituire Raspadori è Pinamonti: il Sassuolo, in azione a sorpresa dal 12 luglio, ha monitorato anche nei giorni scorsi. E l’intenzione è quella di offrire i 20 milioni necessari per gli accordi. Pinamonti piace molto all’Atalanta che in attacco ha comunque Muriel e Zapata: il primo resta nella lista della Juve, come già anticipato, a maggior ragione se i tentativi per Morata dovessero sbattete contro un muro. E comunque il colombiano ha un contratto in scadenza con l’Atalanta. La tendenza era chiara: chi avesse ceduto prima Raspadori o Muriel, si sarebbe fiondato su Pinamonti. E il Sassuolo si è già mosso: preferirebbe un attaccante con queste caratteristiche a un esterno come Laurienté, da tempo nella lista del Torino.

Foto: Twitter Empoli