Esclusiva: Pinamonti, la Juve c’è. Ma anche il Toro (da dicembre)

Occhio alle prossime evoluzioni su Andrea Pinamonti. La Juve è fortemente interessata, come già raccontato, si tratta di un’operazione da 15-16 milioni che permetterebbe di rientrare quasi totalmente rispetto ai 18 abbondanti spesi dal Genoa. L’Inter ha possibilità di tornare in gioco? Al momento è solo una possibilità, per questo motivo Preziosi se potesse troverebbe l’accordo con chi gli dovesse chiedere il cartellino. La Juve potrebbe inserire una contropartita tecnica, ma attenzione al Toro che aveva chiesto Pinamonti già lo scorso dicembre, è un profilo che piace moltissimo anche al direttore sportivo Vagnati. E al Genoa, a maggior ragione in caso di salvezza, interesserebbe riscattare Iago Falque che ha fatto bene dal ritorno in Liguria. Con il Toro i rapporti sono eccellenti, ecco perché alla Juve va affiancato il club granata. C’è stato anche un sondaggio dell’Hellas per Pinamonti, ma le condizioni sono molto complicate.

FOTO: Twitter Genoa