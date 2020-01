Esclusiva: Pinamonti, il Cagliari forza. La Spal su Cerri. E Castro…

Il Cagliari è uscito allo scoperto per Andrea Pinamonti: contatti anche in mattinata, dopo la sorprendente irruzione di ieri. Il Cagliari vuole trovare una soluzione sia con il Genoa (che ha l’obbligo di riscatto) che con l’Inter (i nerazzurri hanno la possibilità, sulla parola, la prossima estate di riacquisirlo). In caso di arrivo di Pinamonti, potrebbe partire Cerri che piace alla Spal. E il Genoa resta interessato a Castro, a conferma dei dialoghi con il Cagliari che comprendono Pinamonti.

Foto: Twitter VivoAzzurro