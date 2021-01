Esclusiva: Pinamonti, il Benevento insiste. Le altre piste per ora fredde

Andrea Pinamonti è il primo nome della lista del Benevento per l’attacco. Potrebbe anche arrivare un esterno offensivo, piace Falco e sarebbe un ritorno, ma intanto serve uno specialista con quelle caratteristiche. I dialoghi con l’Inter stanno andando avanti, si lavora su un prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Gli altri club (Bologna in testa) ora sono indietro, le soluzioni all’estero non entusiasmano Pinamonti. Per gli eventuali accordi con il Benevento non saranno, comunque, tempi brevissimi.

Foto: Twitter Inter