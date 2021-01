Esclusiva: Pinamonti, il Benevento insiste. Il Crotone si defila

Andrea Pinamonti può lasciare l’Inter a gennaio. Ha un ingaggio importante, da circa tre milioni a stagione, ma tanti estimatori. Per esempio il Benevento che potrebbe chiudere un paio di operazioni nel reparto offensivo (piace Falco) che ha chiesto non poche informazioni all’Inter. Il Crotone si è invece defilato, è su altri obiettivi. In caso di cessione di Pinamonti, l’Inter potrebbe pensare a un altro attaccante (Gervinho compreso).

Foto: Twitter Inter