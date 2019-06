Esclusiva: Pinamonti-Genoa confermato a 18 milioni. All’Inter…

Andrea Pinamonti in orbita Genoa da qualche giorno. Nel pomeriggio vi abbiamo anticipato la cifra del suo trasferimento in rossoblù: dai 16 ai 18 milioni, saranno 18, tutto confermato. C’è stato un altro incontro che ha portato alla fumata bianca. Eccellente colpo per il Genoa, in assenza della possibilità di “ricompra” l’Inter potrà esercitare il controllo del cartellino nel pieno rispetto di un rapporto eccellente tra i due club. Conte avrebbe anche tenuto Pinamonti per la prima parte del ritiro, ma la soluzione Genoa è quella che alla fine ha messo d’accordo tutti.

Foto: twitter ufficiale Vivo Azzurro