Esclusiva: Pinamonti, ci prova il Cagliari

Andrea Pinamonti potrebbe lasciare il Genoa già in questo mercato di gennaio. L’attaccante classe ’99 era stato cercato dalla Spal (che adesso pensa a Cerri), ma negli ultimi minuti è uscito allo scoperto il Cagliari: in serata ci sono stati contatti tra il club sardo e l’Inter, all’interno di una situazione non semplice. Ricordiamo, infatti, che il Genoa ha preso Pinamonti in prestito con obbligo di riscatto dal club nerazzurro, obbligo (da 18 milioni di euro) che scatterebbe dal prossimo 1° febbraio. L’Inter si è assicurata, sulla parola, un eventuale diritto di riacquisto tutto da verificare. Ma questo è un discorso secondario rispetto alla volontà di mandare a giocare l’attaccante in questa sessione di mercato. E ora il Cagliari ci prova per Pinamonti…

