Esclusiva: Pillon aspetta la Triestina. Panchina Pescara, gli aggiornamenti

Bepi Pillon si allontana dal Pescara. L’allenatore veneto aspetta la Triestina, i contatti sono molto avviati e il suo arrivo al posto di Gautieri non dipenderebbe dal risultato di domani a Carpi. Fatto sta che il Pescara sta valutando tre soluzioni, negli ultimi minuti in corsa è entrato anche Roberto Breda (che era stato cercato dall’Ascoli) in compagnia di Gian Piero Ventura e Gigi Di Biagio. La posizione di Massimo Oddo resta sempre più traballante pur avendo dichiarato, dopo la sconfitta contro il Pordenone, di non essere intenzionato a dimettersi. Ma il Pescara è già al lavoro per individuare un altro allenatore.