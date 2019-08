La trattativa tra Stefano Pettinari e il Chievo era molto bene avviata e resta ancora in piedi. Ma per l’attaccante

in uscita da Lecce nelle ultimissime ore c’è stato l’inserimento importante del Venezia che potrebbe scavalcare e

assicurarsi uno specialista del gol che in Serie B ha spesso fatto bene.

