Esclusiva: Pettinari, contatti con il Frosinone. Asencio, c’è il Pescara

L’attaccante Stefano Pettinari ha dimostrato più volte di essere un valore aggiunto letto la Serie B. Adesso bisogna capire quale sarà la sua posizione dopo quanto accaduto a Trapani, c’è chi sta lavorando per liberarlo. E comunque ci sono contatti in corso anche il Frosinone (che potrebbe perdere Ciano, corteggiato dal Monza), un club interessato a Pettinari. Su Pettinari aveva fatto sondaggi anche il Pescara che invece sta vincendo la volata con la concorrenza per Asencio, in uscita dal Genoa.

Foto: Trapanigranata.com