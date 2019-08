Il Chievo Verona cerca un attaccante in vista dell’imminente campionato di Serie B. Nelle ultime ore il club gialloblù ha accelerato i contatti per Stefano Pettinari, in uscita dal Lecce. Lo specialista classe ’92 ha diverse proposte, ma ora il Chievo prova a piazzare il blitz decisivo.

Foto: Facebook ufficiale Pescara