Dopo aver definito gli accordi per Tumminello, la Spal (che ha ceduto Castro al Karagumruk) vuole fare un colpo importante a centrocampo.

E lo ha individuato in Jacopo Petriccione, classe 1995, in uscita da Crotone, con un contratto in scadenza nel 2024. Petriccione era stato seguito anche dal Monza che non aveva voluto perfezionare uno scambio con Barberia, adesso la concreta possibilità Spal.

