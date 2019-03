Esclusiva: Petrachi a Londra. Aggiornamento professionale, ma non solo. Due club…

Cosa ci faceva Gianluca Petrachi a Londra nel primo giorno della settimana che porterà alla sosta della serie A? Ufficialmente un viaggio programmato per aggiornamento professionale, ma anche la Premier si ferma e quindi il tutto nascerebbe da appuntamenti presi con qualche procuratore. Ma sotto può esserci altro. Non un incontro con Franco Baldini, al momento fuori sede, anche se la Roma è un club che ha fatto apprezzamenti significativi nei riguardi di Petrachi. Quest’ultimo ha un contratto con il Toro fino al 2020, normale pensare a un rinnovo per il lavoro fatto, oppure a un addio (con la promozione di Bava, attuale responsabile del settore giovanile granata). Ma a Londra vive Antonio Conte, il rapporto con Petrachi è consolidato nel tempo. Un eventuale rientro in Italia di Conte (l’Inter non è una suggestione, la Juve lo ha sondato) potrebbe comportare la possibilità di lavorare con l’attuale direttore sportivo del Toro. Vi avevamo parlato anche di Faggiano (oggi a Parma) in un’eventuale orbita Inter, ma anche qui il tutto passa attraverso il rinnovo di Ausilio (finora non formalizzato) in scadenza nel 2020, esattamente come Petrachi.

Foto: sito ufficiale Torino