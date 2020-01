Esclusiva: Petagna-Napoli, la richiesta della Spal. E le riflessioni di Llorente

Andrea Petagna piace al Napoli, alcuni discorsi sono stati avviati e oggi ci saranno contatti telefonici (non incontri). La valutazione della Spal è appena sotto i 20 milioni, circa 18 con pagamento dilazionato in due o tre tranche. La Spal deve prendere un sostituto (ha qualche discorso con l’Inter per Pinamonti, con le difficoltà che conosciamo, dopo un tentativo per Sebastiano Esposito. Ma soprattutto dipenderà dalle riflessioni di Fernando Llorente. Su quest’ultimo c’è sempre l’Inter, in un’operazione evidentemente staccata da Politano. E l’Inter non molla Giroud, mentre Llorente sta valutando alcune proposte anche dall’estero prima di prendere una decisione definitiva. Un discorso che coinvolge Petagna e le mosse del Napoli.

Foto: Spal Twitter