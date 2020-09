Esclusiva: Pescara, è fatta per Maistro dalla Lazio

Fabio Maistro al Pescara. Operazione ormai in direttore d’arrivo per il centrocampista classe 1998, rientrato alla Lazio dopo il buon campionato con la Salernitana. Maistro aveva tante richieste in Serie B, l’ha spuntata il Pescara che regala a Oddo un’altra pedina di qualità.

Foto: Salerno Sport