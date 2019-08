Esclusiva: Pescara, accordo con il Parma per il ritorno di Machin

Il Pescara si appresta a riabbracciare José Machin. Negli ultimi minuti è stato raggiunto un accordo totale con il Parma per il trasferimento in prestito del centrocampista classe 1996. Per Machin si tratta di un ritorno al club abruzzese dopo le proficue esperienze passate.

Foto: sito ufficiale Pescara