Esclusiva: Pescara a sorpresa. Sta per tornare Riccardo Maniero

A volte tonano, questa volta a sorpresa. Il Pescara sta per riaccogliere Riccardo Maniero che proprio in Abruzzo fece benissimo e che si è sempre pentito di aver lasciato quel club. Ora siamo davvero a un passo dal ritorno al Pescara: Maniero ha un anno di contratto con il Novara, il Pescara lo aspetta, c’è il sì della società, siamo in stato avanzato.