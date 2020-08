Esclusiva: Perugia, sempre più Caserta. Confermato incontro Bari-Auteri

Fabio Caserta per la panchina del Perugia. Ormai non più una sorpresa rispetto a quando ve lo avevamo anticipato. Caserta era stato accostato da altre fonti alla Virtus Entella, addirittura in pole, invece ci è andato Tedino. L’ex Juve Stabia avrebbe voluto restare in B, ma Perugia in C è una piazza sempre prestigiosa e ora si può chiudere. Al Perugia era stato accostato Vivarini in pole, anche questa una pista sbagliata. Confermiamo Caserta (apprezzato nelle ultime ore da Pescara e Ascoli), in attesa degli accordi. A Bari il grande favorito resta Auteri, al punto che domani ci sarà un incontro per chiudere.

Foto: sito ufficiale Juve Stabia