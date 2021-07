Esclusiva: Perugia, in chiusura Ghion e Kolaj dal Sassuolo

Il Perugia ha ormai chiuso due operazioni con il Sassuolo. Si tratta del centrocampista Andrea Ghion, classe 2000, e della punta centrale albanese Aristidi Kolaj, classe 1999. Le trattative sono state ormai definite, mancano solamente le firme. Capitolo portiere: c’è stata una trattativa per Antonio Donnarumma, svincolatosi dal Milan, e possiamo confermare. Ma adesso siamo in una fase di stand-by, mentre i due giovani di proprietà del Sassuolo sono in dirittura.

Foto: logo Perugia