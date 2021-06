Esclusiva: Perugia, Diana e Longo in una mini lista se lascia Caserta

Fabio Caserta può lasciare il Perugia, come già raccontato, malgrado un contratto e un’importante promozione. Ieri il club umbro ha fatto un comunicato, di sicuro Caserta resterà soltanto se assolutamente motivato, quindi è possibile che vada. Confermiamo: oltre al Benevento, occhio al Crotone che non ha ancora definito con Modesto. Per la sostituzione è già stata fatta una piccola selezione: Aimo Diana (che ha proposte dalla C) e Moreno Longo in quest’ordine, sullo sfondo lo stesso Modesto e Massimiliano Alvini.

Foto: Sito Perugia