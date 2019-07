Esclusiva: Perugia, c’è Paolo Fernandes dal City! E Capone firma

Una trattativa a sorpresa che può essere definita molto presto. Da ambienti molto vicini al Manchester City abbiamo appreso che è in stati avanzato l’affare per Paolo Fernandes al Perugia. Stiamo parlando di un trequartista spagnolo classe 1998, in scadenza nel 2021, che può giocare anche come esterno offensivo. Reduce da un’esperienza in Olanda con il NAC Breda, ora c’è l’Italia alle porte e un’esperienza in B con il Perugia. Intanto, gli umbri stanno per incassare il sì di Christian Capone, attaccante esterno di proprietà dell’Atalanta.