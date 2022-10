Esclusiva: Perugia, c’è Castagnini per la poltrona di direttore sportivo

Il Perugia sta per annunciare il nuovo direttore sportivo. Si tratta, a sorpresa, di Renzo Castagnini, mancano soltanto gli ultimissimi dettagli. Castagnini è reduce da un importante ciclo a Palermo, aveva rassegnato le dimissioni dopo la promozione in Serie B perché i suoi programmi non coincidevano con quelli della proprietà. E con lui aveva lasciato anche Silvio Baldini che, guardacaso, è stato a Perugia fino a pochi giorni fa prima che presentasse le dimissioni con il ritorno di Castori in panchina. Castagnini sostituisce Giannitti che aveva risolto il contratto con il club umbro dopo una promozione dalla C e il buonissimo rendimento della scorsa stagione con playoff raggiunti.