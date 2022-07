Esclusiva: Perugia a sorpresa, preso il difensore centrale Vulikic

Colpo a sorpresa del Perugia. In base a nostre indiscrezioni raccolte in Croazia, è fatta per il difensore centrale Stipe Vulikic, classe 2001, in uscita dal Hrv Dragovoljac. Mancino dalle buonissime qualità, considerato più di una semplice promessa, pronto per un’esperienza in Italia. Gli accordi sono per il prestito oneroso con diritto di riscatto, dopo il weekend Vulikic sarà in Italia per le visite mediche.

Foto: Sito Perugia