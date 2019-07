Esclusiva: per Strizzolo e Castagnetti pressing Perugia. E c’è il Pordenone

Michele Castagnetti e Luca Strizzolo sono due punti di forza della Cremonese, ma nelle ultime ore si è registrato un pressing costante del Perugia. Vedremo quale sarà la decisione del club grigiorosso che deve ancora entrare con forza in azione per il mercato in entrata. Castagnetti e Strizzolo hanno molto mercato, entrambi sono anche nella lista del Pordenone.