Esclusiva: per Marco Mancosu c’è la fila. E anche Giampaolo ci pensa

Ieri sera vi abbiamo svelato l’accordo tra il Lecce e Marco Mancosu per il rinnovo di contratto fino al 2022. Possiamo aggiungere che quell’accordo era stato raggiunto il 28 maggio, in gran segreto, durante il lockdown. Mancosu aveva un contratto in scadenza nel 2021, è stato deciso di allungarlo di un anno proprio per evitare di entrare nell’ultimo anno con un impegno così breve. La clausola rescissoria da tre milioni chiaramente è un invito per chi può essere interessato a un centrocampista che ha fatto 14 gol in Serie A, numeri impressionanti. Il Lecce, ovvio, vorrebbe tenerlo ma non sarà semplice. Le due genovesi e il Bologna possono essere interessate a Mancosu, il Cagliari ci aveva provato ma oggi non è una pista caldissima. Occhio a Marco Giampaolo che conosce bene Mancosu, per il Toro sarebbe un’importante opportunità.

Foto: Youtube Serie A