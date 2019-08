Esclusiva: per lo svincolato Belingheri volata tra e Modena e Feralpisalò

Luca Belingheri è svincolato dallo scorso primo luglio dopo l’ultima esperienza con il Padova. Per l’esperto centrocampista centrale classe 1983 è volata tra due club: si tratta del Modena e della Feralpisalò, in corsa per assicurarsi le sue prestazioni.