Esclusiva: per Kone (Frosinone) c’è anche un club degli Emirati Arabi

05/09/2026 | 21:25:30

Ben Lhassine Kone può lasciare il Frosinone, ma non ci sono solo i romeni del FC Universitatea Cluj come anticipato nel pomeriggio (il mercato chiude lunedì) Per il centrocampista ivoriano classe 2000, altri tre anni di contratto con il club ciociaro, è arrivata una proposta anche dagli Emirati Arabi, precisamente dal Forte Virus FC (seconda divisione) che ha sondato nelle ultime ore. Il mercato da quelle parti resterà aperto per diverse settimane.

Foto: instagram personale