Esclusiva: Payero, forte interesse di 2 club brasiliani e del Villarreal

18/07/2025 | 23:59:00

Martin Payero è molto apprezzato soprattutto lontano dall’Italia. Per il centrocampista classe 1998 in forza all’Udinese sono arrivate manifestazioni di interesse dal Brasile, in modo particolare da Palmeiras e Atletico Mineiro. In Europa ci sta pensando soprattutto il Villarreal dopo una proposta dell’AEK Atene. Sulla valutazione di circa 10 milioni, bonus compresi, siamo ancora un po’ distanti, vedremo se ci sarà un rilancio nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Payero