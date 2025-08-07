Esclusiva: Payero, ci prova anche il Panathinaikos

07/08/2025 | 19:08:11

Martin Payero non è incedibile, ma bisogna trovare la formula giusta: l’Udinese lo valuta non meno di 8-9 milioni e non vorrebbe – almeno per ora – formule in prestito con diritto di riscatto. Dopo la no stop con due club brasiliani (Palmeiras e Atletico Mineiro) fin qui senza esito, nelle ultime ore c’è stato un tentativo concreto del Panathinaikos, ma bisogna trovare gli accordi completi. Potrebbero materializzarsi altri club, il futuro di Payero non è certo blindato a Udine.

Foto: sito Udinese