Esclusiva: Parma, trattativa per l’attaccante Zeqiri

Il Parma è in azione per chiudere un interessante colpo. Si tratta di Andi Zeqiri, attaccante classe 1999, svizzero con origini kosovare. Zeqiri è reduce da una grande stagione con il Losanna, ha conquistato la promozione in Super League. Dribbling e tiro potente le sue principali qualità. La curiosità: nel 2016 aveva avuto una breve esperienza con la Juve, adesso la concreta possibilità di tornare in Italia da protagonista. Su Zeqiri ci sono club francesi e olandesi, il Parma sta lavorando per battere la concorrenza.

Foto: sito Parma