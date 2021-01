Esclusiva: Parma, piace Rugani e c’è anche Fazio. No di Bernardeschi

Il Parma cerca un difensore dopo il naufragio dell’operazione Benatia. Il nome nuovo è quello di Daniele Rugani, che Carli conosce bene dai tempi di Empoli e che potrebbe rientrare dal prestito di Rennes, c’è il via libera della Juve. In lista assolutamente Federico Fazio, in uscita dalla Roma. Capitolo esterni: Vazquez spinge per andare al Parma, per la stretta finale ci vuole l’ultimissimo sì del club. Il Parma ci ha provato per Bernardeschi, respinto. Resta in corsa Ounas, mentre Falco è tra Stella Rossa e Sassuolo.

Foto: sito Juventus