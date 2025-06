Esclusiva: Parma, nel casting Gilardino e De Rossi

05/06/2025 | 15:02:41

Il Parma sta per liberare Chivu, destinazione Inter, ma siamo in grado di anticiparvi i primi nomi che il club sta sondando. In evidenza ci sono Alberto Gilardino (che a Parma ha giocato) e Daniele De Rossi (che sarebbe stato il candidato numero uno per il Como in caso di addio di Fabregas). Sullo sfondo Paolo Vanoli, possono venire fuori altri nomi, ma i due Campioni del Mondo 2006 sono in lista.

Foto: sito Genoa