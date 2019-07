Esclusiva: Parma, incontro con l’agente di Gervinho. Gli scenari

Il Parma ha incontrato l’agente di Gervinho per fare un punto della situazione in attesa del ritorno in Italia dell’ivoriano dopo un grave lutto. Rientro previsto dopo questo fine settimana, gli sono stati accordati altri giorni di permesso. Gervinho ha altri due anni di contratto, il Parma vorrebbe tenerlo, ma nel frattempo ha preso Karamoh, quasi Cornelius e ha prenotato Barrow, chiara conferma che comunque si sta muovendo e non poco sul mercato degli attaccanti scegliendo profili di assoluta qualità. Gervinho ha diverse proposte, il Fenerbahce sta spingendo più di altri club, ma ricordiamo che in Italia piace molto a Conte e anche alla Fiorentina. Presto ne sapremo di più.

Foto: Twitter ufficiale Parma