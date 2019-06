Vincent Laurini in arrivo a Parma. La traccia che vi avevamo dato l’11 giugno è sempre più nitida: accordo in arrivo con la Fiorentina per il terzino francese che ha un contratto in scadenza nel 2020. Il Verona ha provato a inserirsi, troppo tardi, la scelta è fatta e non sono previste sorprese. Intanto, il Verona continua a lavorare per Mattia Sprocati.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina